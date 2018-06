Les salades composées, une alternative toujours light?

Les salades sont-elles toujours l’alternative la plus light pour un repas? C’est ce que nous avons voulu savoir en analysant trois salades composées de grandes surfaces. Nous nous sommes rendus dans trois magasins, Colruyt, Delhaize et Carrefour où nous avons acheté trois salades composées César/Italiennes. Nous les avons ensuite soumises à l’analyse de Nathalie Colin, diététicienne dans la région de Namur. À première vue, il est difficile de pouvoir donner un avis. " Elles ont l’air plus ou moins équivalentes […] Il y a l’air d’avoir une belle quantité de légumes dans chaque, maintenant il faut un peu apprendre à lire les étiquettes " explique-t-elle.

Ingrédient surprise

Parfois dans une salade, on découvre des ingrédients cachés. Ici, la diététicienne n’avait pas remarqué que des pâtes tapissaient le fond de la portion de salade. " Ce qui est important, c’est que dans une liste d’ingrédients, c’est par ordre décroissant d’importance. Donc, ça veut dire que le premier ingrédient, ici, c’est les pâtes. Ça veut dire que c’est l’élément principal de la salade. Ce ne sont pas les légumes qu’il y a le plus, ce sont les pâtes ! ".

Lorsqu’on décompose ces salades, qu’on sépare les légumes, les protéines et les féculents, on remarque que la quantité de légumes dans chaque salade est plus ou moins équivalente, ce qui n’est pas le cas au niveau des féculents. " C’est vrai qu’ici quand on voit la salade de chez Carrefour, l’inconvénient pour moi, c’est que pour la personne qui va manger ça, il n’y a pratiquement pas de féculents. Des croûtons, c’est vite digéré. La personne risque de se contenter de ça parce que, sur le moment, elle a le volume mais dans l’après-midi, elle aura vite faim. "

Bilan : la salade Colruyt est celle qui est la plus riche en matières grasses principalement à cause du duo pommes de terre et croûtons. La moins riche en matières grasses (si on les compare au 100 gr), c’est la salade de la marque Delhaize. La salade Boni de chez Colruyt et celle de la marque Delhaize contiennent environ 90 grammes protéines, ce que la diététicienne juge un peu beaucoup pour un repas secondaire.

Une bonne alternative, mais peut-être pas tous les jours

Nathalie Colin ne constate pas de gros faux pas mais privilégie le fait-maison. " Ce qui est bien, quand on la fait soi-même, c’est la qualité. Parce qu’il faut savoir que maintenant dans la plupart des plats préparés c’est fort salé, on rajoute souvent du sucre […] C’est peut-être encore plus intéressant de la faire soi-même. Maintenant, c’est une question de temps aussi. Comme c’est intéressant d’avoir une portion de légumes, ça peut être une belle alternative mais peut-être pas tous les jours ".

Finalement, rien de tel que de faire sa salade soi-même en respectant certaines proportions. L’idéal c’est de se baser sur ce que l’on conseille pour tous les repas : un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de votre assiette de légumes.

Salade César façon Carlo

Ingrédients:

2 blancs de poulet (400 g) - 4,28 euros

une salade romaine - 1,29 euros

8 fines tranches de pain au levain - 0,50 euros

50 g de parmesan - 0,80 euros

Sauce:

100 g de mayonnaise - 0,15 euros

15 g de sauce soja - 0,20 euros

1 gousse d’ail - 0,10 euros

8 g de câpres - 0,20 euros

1 càc de jus de câpres

3 filets d’anchois - 0,20 euros

10 g de parmesan - 0,16 euros

5 g jus de citron

TOTAL : 7,88 euros

Préparation:

Sauce :

Mixer l’ail, le parmesan, les câpres et les anchois au blender avec la sauce soja.

Ajouter le jus de citron et le jus de câpres puis ¼ de la mayonnaise. Incorporer ensuite le reste de la mayonnaise avec une maryse. Garder au frais.

Préchauffer le four à 175°c. Faire cuire les tranches pain dans le four jusqu'à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes.

Chauffer un grill sur le feu, et faire griller les blancs de poulet des deux côtés puis les passer au four 12 min. Ou plus suivant leur taille.

Défaire la salade à la main et la mariner avec la sauce Caesar. Dresser à l’assiette avec le poulet coupé en diagonale, décorer avec le pain et le parmesan en copeaux. Poivrer et déguster