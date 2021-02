Les restos s'invitent à l'hôtel !

Des hôtels font appel à des restaurateurs pour amener leur cuisine dans les chambres des clients. Les initiatives du genre se multiplient, surtout en ce mois de février, dans la perspective de la Saint-Valentin.

Des restaurants fermés, mais des hôtels ouverts… Du coup, certains ont eu l’idée de collaborer et des restaurateurs envahissent certains soirs les couloirs des hôtels pour proposer leurs menus dans les chambres des clients. C’est l’exemple à Bruxelles de la coopération entre le JAM Hotel et le restaurant "Old Boy" pour des soirées spéciales St Valentin. Mais il existe des formules diverses et variées. Autre exemple: le Qbic Hotel Brussels ont aussi transformé certaines de leurs chambres en mini-restaurants pour deux personnes réservés aux clients de l’hôtel pour des "Unique Dinner Experience".