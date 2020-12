Les règles vont-elles être respectées pour les fêtes ?

Les Belges sont-ils prêts à respecter les règles covid à Noël ? - On n'est pas des pigeons... Faut-ilencore le rappeler:cetteannée,Noël sera bien différent des autresannées. Il vous sera permis d’inviter uneseule personne voire deux si vous êtes isolé. Cette règle sera-t-ellerespectéepar tout le monde?Nous avons cherché des indices auprès des traiteurs...Les commandes de menus arrivent. Portent-elles surdes petites tablées ousur des grandes tablées?Petit coup de sonde en Wallonie et à Bruxelles...

Notre tour d’horizon commence avec un micro-trottoir dans les rues de Namur. Face caméra, toutes les personnes interviewées affirment qu’elles respecteront les règles. "Nous serons deux pour le réveillon, nous dit un jeune homme, juste ma copine et moi". Plus loin, une jeune fille nous explique que d’habitude, dans sa famille, ils sont une dizaine autour de la table de fête. "Cette année, ce sera juste mes parents et mes frères et sœurs, on sera cinq". Pareil pour ce quinquagénaire, "ma femme et moi allons seulement inviter mon papa".