Les rayons de chez Carrefour se vident à vue d’œil

Sur les 800 magasins de l’enseigne Carrefour impossible de savoir exactement lesquels sont les plus impactés par la grève. Les comptoirs, les rayons, les frigos se vident et cela devrait durer jusque mercredi soir inclus… Si pas plus..

Ce matin, au Carrefour d’Auderghem , le rayon des fruits et légumes BIO est à 25% remplis, 3 étales sur 4 sont désertes. Le rayon viande est vide : plus de poulet, ni de saucisse, ni de bœuf ou de boudin, juste du porc.

A Wavre, difficile de dénicher des produits frais et certains fruits et légumes sont introuvables comme des champignons.

Et depuis lors, 3 autres sites, Kontich, Wavre Sainte-Catherine et Willebroek, ont emboîté le pas . Une grève qui va durer jusqu’au 29 octobre mais elle risque de se prolonger.

La grève a été entamée mercredi dernier par les employés du groupe de logistique allemand Kuehne and Nagel suite à l’annonce de la fermeture du site de Nivelles et du licenciement collectif de ses 549 travailleurs .

Selon Belga, L’Association Professionnelle du Libre-Service Indépendant en Alimentation, l’Aplsia qui représente les franchisés, reçoit "un nombre croissant" de témoignages d’indépendants qui craignent des pertes de chiffre d’affaires et d’image, s’inquiète-t-elle dans un communiqué.

Les franchisés représentent 90% des magasins Carrefour, et plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe (Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Express Orange).

Le site de Nivelles est responsable des rayons frais et épicerie des franchisés. "Ils déplorent également un manque total de communication de la part de leur franchiseur (Carrefour, ndlr) depuis l’annonce faite par le groupe Kuehne and Nagel, et un manque de liberté de pouvoir adapter les prix de vente des produits qu’ils sont obligés de se faire livrer via d’autres sources d’approvisionnement." Aplsia en appelle dès lors au sens des responsabilités du groupe Carrefour qui a, selon l’association, le devoir d’assurer l’approvisionnement des franchises.