Les produits belges sont-ils vraiment d'origine belge ?

Des produits belges vraiment d'origine belge ? - On n'est pas des pigeons (35/183) - 24/02/2021 Un drapeau belge, des indications "made in Belgium" ou "fabrication belge", les couleurs "noir-jaune-rouge" se retrouvent souvent sur les emballages de charcuterie par exemple. Mais cela veut-il dire pour autant que ces produits sont d’origine belge ? Pas forcément.

Test Achats dénonce aujourd’hui cette situation qui peut parfois être de nature à induire le consommateur en erreur. En effet, on peut par exemple trouver sur le marché du jambon étiqueté "fabrication belge" et en même temps "viande d’origine Union européenne". Ou encore des filets de truite ardennaise fumés affichant un drapeau belge côté face et quand on retourne le paquet on peut lire : "origine, aquaculture en France"…

Tout cela est réglementaire mais ça n’aide sûrement pas le consommateur à y voir clair sur l’origine des produits qu’il achète.