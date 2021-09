Les prix vont-ils augmenter dans l’Horeca ?

La TVA à 6% dans l’Horeca, c’est terminé dès le 1er octobre. C’était une des mesures de soutien aux restaurateurs et cafetiers pour faire face à la crise du coronavirus depuis le mois de mai. Quel est l’impact sur votre addition du retour de la TVA à 21% pour les boissons et 12% pour la nourriture ?

Nous avons contacté une dizaine de restaurateurs et tous, nous ont confirmés qu’il n’y aura pas d’augmentation le 1er octobre. Beaucoup n’avaient pas augmenté leur carte non plus à leur réouverture, mais par contre, cette pandémie leur a permis d’entamer une réflexion profonde quant à leurs métiers. Si les prix augmentent, ce ne sera pas à cause de la TVA mais à cause de la pression des charges et d’une envie de travailler "plus humaine".

Frédéric Niels , on ne changera pas les prix de la carte mais cela ne va pas être facile. © fws

Frédéric Niels est propriétaire de trois restaurants : "Au Vieux Saint-Martin, Au Savoy et au Grand Forestier et il est très déçu : "C’était une bouffée d’oxygène pour nous tous, hôteliers, restaurateurs et Cafetiers. On aurait bien entendu aimé que les 6% de TVA soient prolongés jusqu’à fin décembre au moins pour pouvoir remplir de nouveau les caisses et investir dans le personnel et dans du matériel."

Pour le moment, Frédéric ne va pas augmenter ses prix : " on doit recalculer toutes nos marges mais pour le moment rien de prévu. Par contre, si à un moment donné, on se rend compte que nos marges ne sont pas suffisantes, on devra revoir nos prix. D’autant plus qu'il y a une grosse augmentation dans les matières premières, le coût du personnel, … Mais ce ne sera pas le 1° octobre.

Il y a des grosses différences entre les quartiers entre les régions, entre les établissements. Tous ne sont pas impactés de la même manière, or cette décision est fédérale, Frédéric Niels, aurait aimé être un peu plus écouté : "Un café n’est pas un restaurant trois étoiles Michelin. Boire une bière dans un bistrot est-ce que réellement du luxe vu la TVA à 21% ? Il devrait y avoir beaucoup plus d’échanges d’informations et d’analyse sur le terrain avant de prendre des décisions unilatérales."