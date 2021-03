Les prix du mobilier de jardin à la hausse !

C’est à peine le printemps et c’est le rush sur les meubles de jardin. Confiné en Belgique, le Belge semble vouloir investir et ce malgré les prix à la hausse !

D’habitude les ventes des meubles de jardin décollent en mars, or dans ce magasin "Plaisir du jardin", elles ont démarré en janvier, comme nous l’explique, Jacques Janssens, Fondateur de ce magasin de Waterloo.

C’est l’euphorie, même si les prix ont augmenté de 10 à 15% !

Et cela pourrait aller jusqu’à 20% ! L’explication est logique : La demande est là et l’offre ne suit pas. "Même si la Chine a repris sa production. Le transport coûte cher. Un container qui coûtait 4000 dollars est monté même jusqu’à 12.000 dollars. Heureusement, les prix sont retombés et on est aux alentours de 6000 dollars. Les matières premières comme le bois, le métal et les tissus ont aussi augmenté. C’est tout cela qui explique la monte des prix."

La tendance actuelle est aux tables en bois et métal mais surtout aux salons de jardin qui représentent 40 à 50% des ventes dans cette enseigne qui est spécialisée dans du mobilier belge.