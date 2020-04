Les piscicultures sous pression depuis le confinement

La pisciculture de Mirwart est renommée pour la qualité de ses truites fario. Les truites fario sont destinées aux empoissonnements des rivières et vendues à divers stades de croissance aux fonds piscicoles et aux sociétés de pêche.

Les 45 étangs livrent entre 8 à 10 tonnes par an. Mais depuis le début de la crise sanitaire, plus aucune livraison n’est possible.

Conséquence, on constate une surpopulation des poissons dans les étangs. Cela génère un déclin des eaux, moins d’apport d’oxygène avec pour risque, une augmentation de mortalité.

Autre problème, les poissons à maturité ne peuvent être livrés. En cette période de reproduction, les poissons arrivés à maturité devraient pouvoir libérer les étangs pour permettre aux alevins de grandir et s’épanouir. La chaîne de l’élevage est en difficulté.

Les pisciculteurs essaient en ce moment de ralentir au maximum la croissance du poisson !

La croissance dépend des ressources alimentaires, ils sont donc en ce moment moins nourris pour ralentir leur évolution.

Trop de poissons dans une pisciculture, c’est aussi un risque en perte de qualité de l’élevage.