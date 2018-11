Les piles Duracell durent-elles plus longtemps?

Suivant le mode de fabrication d'une pile, la capacité d'une pile peut-être très variable. De plus, la mention de la capacité d'une pile n'est pas obligatoire sur les emballages et est très rarement mentionnée. Impossible de vérifier sa quantité d'électricité quand on l'achète. Depuis très longtemps, la publicité nous vante les mérites de la pile Duracell. Dure t-elle beaucoup plus longtemps? Nous avons testé cinq piles alcalines de format AA de prix très différents (LR06 format européen) afin de connaître leur durabilité, et ce n'est pas la Duracell qui dure plus longtemps même si c'est la plus chère...

Le grand Saint approche et dans son cabas beaucoup de jeux qui nécessitent des piles et comme nous affirme Annick, vendeuse du magasin Broze à Nannine : "Beaucoup de clients sont étonnés à la caisse car le montant des piles équivaut parfois au prix du jouet..." Coûteuses, les piles? Cela dépend des marques : il y a les Duracell, achetées en magasin 1,75€ pièce; les Duracell que l'on trouve sur le net : 83 centimes (nous nous sommes demandé si elles valaient celles achetées en magasin), des Sencys à 75 centimes, des GP, commandées sur Amazon : 34 centimes et enfin les piles Ikea, 25 centimes pièce. Sept fois moins chères... que les Duracell. Mais selon la pub, elles sont exceptionnelles.

" Les piles Duracell durent plus longtemps "?

Info ou intox? Nous avons décidé d'analyser leur efficacité. Nous avons donc demandé à des jeunes étudiants en quatrième année en électromécanique à l'ITN Asty Moulin de Namur de tester ces cinq piles. Pour la première expérience, Philippe Biston, professeur électromécanique ITN - Asty Moulin Namur : "On a connecté un voltmètre et un ampèremètre à un récepteur et nous avons constaté, au fil des heures, que la tension et le courant ont diminué lentement mais surement et au final, toutes les piles ont duré 24 heures. Il n'y a donc pas de différence particulière entre les cinq piles dans ce cas de décharge lente". Ils ont alors tenté une deuxième expérience, de décharge plus rapide, en connectant cinq moteurs à courants continus. Voici les résultats : la pile de chez Ikea a duré 1h43. La Duracell achetée en magasin a tenu 2h05 comme celle de la marque Sencys. La pile Duracell commandée sur le net a vécu 2h07. Et enfin, celle de la Marque GP achetée sur Amazon : 2h13.

Les piles de marque scandinaves GP (GPBM Nordic) durent un peu plus longtemps que les autres et elles coûtent cinq fois moins cher que les plus chères, les Duracell.

Les plus efficaces : GP

Les piles de marque scandinave GP (GPBM Nordic) durent un peu plus longtemps que les autres et elles coûtent cinq fois moins cher que les plus chères, les Duracell. Et comme le souligne le professeur Philippe Biston, professeur électromécanique ITN - Asty Moulin Namur : "On voit qu'il n'y a pas besoin d'acheter des piles de grandes marques pour qu'elles soient efficaces!" Au niveau efficacité, CQFD.