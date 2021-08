Les petits pots naturels pour bébés valent-ils le fait maison ?

Manger des produits de qualité, tout le monde est d'accord avec ça. Et les bébés n’y échappent pas. Plusieurs jeunes entreprises belges mettent sur le marché des petits pots naturels pour les plus jeunes. Une alternative au fait maison. Une diététicienne pour enfants les a analysés pour nous.

Parmi les jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans la confection de repas pour enfant, on retrouve Cutie-Pie, Into the spoon, Sienna & Friends ou Baby box. Le concept de tous ces repas est de proposer des pots variés, bio et adaptés à l’âge de l’enfant. Ils mettent tous en avant la fraîcheur des produits et leur responsabilité écologique.

Myriam Claes, diététicienne pour les enfants et les adolescents, a analysé les produits sélectionnés. Elle met en avant le bon équilibre entre les aliments: "C’est vrai que ce sont de belles initiatives pour les parents qui n’ont pas le temps de cuisiner. Toutefois, on prônera toujours du fait maison."

En poursuivant l’analyse des étiquettes, Myriam Claes repère trois additifs : le lithotamne, l’acide ascorbique et la pectine. Rien de méchant. Ces trois ingrédients ajoutés sont tous naturels et apportent plus de vitamines. Certes, ce sont des produits que vous ne mettriez pas dans une panade faite à la maison, mais ces trois additifs ne sont pas mauvais.

Dans un deuxième temps, nous comparons avec d’autres petits pots vendus en grandes surfaces tels que Nestlé, Olvarit ou Blédina. L’alimentation de grandes marques contient plus d’additifs et de conservateurs. Les alternatives de petits pots frais et bio sont bien plus riches en vitamines que ceux de grandes marques. "Par conséquent, il est préférable de proposer les box naturelles aux parents qui le souhaitent", précise Myriam Claes.