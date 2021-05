Les petits colis achetés hors de l’UE bientôt taxés

Achats en ligne, hors UE, plus chers - On n'est pas des pigeons (80/183) - 11/05/2021 Dès le premier juillet, une TVA de 21% sera appliquée sur les achats en ligne hors Union Européenne et, cela, même pour les achats de moins de 22 €. Cette décision émane de l'Europe dans le but de lutter contre la fraude à la TVA et de mettre sur le même pied les pays européens et les autres. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises donc, un conseil: acheter sur un site belge ou européen. Et pour se renseigner correctement, on peut utiliser l'application Mybpost.