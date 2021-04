Les patchs anti cernes

Test d'un patch anti-cernes - On n'est pas des pigeons (67/183) - 21/04/2021 A la sortie de l'hiver, la fatigue aidant, nos cernes sont plus marquées et il en va de même pour les éventuelles poches sous les yeux. Gaëlle teste donc un patch anti-cernes en plastique qu'il faut laisser agir 15 minutes.

C'est une denrée plutôt rare en parfumerie et parapharmacie en Belgique. On en trouve plus facilement sur internet avec l'essor du produit sur les réseaux sociaux et auprès des stars. Un type de patch est disponible chez Di, et Filorga, Klorane et Talika en pharmacie et parapharmacie.