Les parcs animaliers pris d'assaut (vidéo)

Au parc Forestia, le nombre d’entrées est en nette croissance aussi. C’est là que nous avons rencontré Noémi Hennen, la responsable communication du parc Forestia : "On n’a pas encore fait le comparatif, mais en tout cas je pense quand même que c’est excellent. Ça va peut-être dépasser un peu les 1000 personnes. Je ne sais pas encore le dire comme ça, mais en tout cas, je vais dire chez nous, c’est fluide et ce sont des chiffres qui sont très bons pour les capacités du parc."

Le succès des parcs s’explique par la douceur des derniers jours, mais surtout par les restrictions liées à la crise, comme en témoignent ces visiteurs rencontrés dans les allées du parc Forestia. Un père de famille : "Rester trois, quatre mois comme ça enfermés à la maison avec les petits, au bout d’un moment, ils n’en pouvaient plus. Nous non plus, on n’en pouvait plus et donc, oui, vu qu’on avait un abonnement ici, on a sauté sur l’occasion." Une grand-mère accompagnée de ses petits-enfants ajoute : "C’est agréable, même si nous, on habite à la campagne, donc, ils sont quand même à l’extérieur tous les jours, mais c’est un but de promenade, une occupation avec eux."