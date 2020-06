Les oubliés du déconfinement se préparent secrètement à l'action

Nous avons contacté l’auteur de ce communiqué, Marc Ronveaux. Il est patron d’une discothèque et d’un bar. " Au lieu d’avoir des nouvelles directives, on aimerait bien déposer des revendications pour sensibiliser les ministres. " nous explique Marc Ronveaux pour justifier l’action qui se prépare. Il nous explique brièvement ces revendications.

Dans les jours à venir, une partie d'entre eux a le projet de braver l’interdiction de se rassembler, bien décidés à faire entendre leur voix ! " Sur un terrain entre la Province de Liège et Namur (lieu secret) , premier rassemblement des secteurs oubliés. Nous sommes indépendants et dans la merde. […] " conclut le communiqué envoyé aux médias pour les prévenir de cette action non-autorisée.

Date de réouverture incertaine

Nous sommes les derniers à rouvrir : événementiel, bars, boîtes de nuit, etc... et on nous a avancé aucune date !

" C’est le 31 août pour les discothèques, mais ce n’est pas sûr, il ne faut pas qu’il y ait une deuxième vague qui change leur décision donc, c’est peut-être juste une date pour calmer. C’est très flou. " s’indigne Marc Ronveaux.

La plupart des patrons de discothèques et de bars ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent rouvrir plus tôt que la date annoncée et non-garantie du 31 août.

Michel Sluismans tient le Nostalgia à Bruxelles. Pour lui, des mesures identiques aux restaurants pourraient être appliquées dans les discothèques et pourraient de la sorte leur permettre d’ouvrir : " On pourrait retirer une table sur deux, ça ferait plus d’un mètre cinquante de distance entre les tables et les groupes de clients. On pourrait aussi demander aux gens qu’ils dansent avec des masques. Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas rouvrir. En Espagne, ils ouvrent les discothèques dans tout le pays. Ibiza ouvre dans dix jours et Ibiza, ce sont des discothèques de quatre, cinq, six mille personnes. Ils pourront rouvrir en Espagne, alors que c’est un pays qui a été fort touché par le coronavirus et en Belgique, on ne peut pas. Pourquoi ? "