Les offres de voyages proposées par Carrefour sont-elles intéressantes ?

Pour son lancement sur le marché belge, Carrefour voyages avait promis de belles promos . Et, à priori, on ne nous a pas menti. Sur la page d’accueil, nous avons repéré l’une des plus belles offres : un séjour d’une semaine en all in dans un hôtel 4 étoiles à Ténériffe pour seulement 393 euros ! Tarif valable uniquement pour un départ le 18 janvier 2022.

Direction les agences de voyage.

Dans la première, il n’y a pas photo. Impossible de rivaliser avec l’offre Carrefour. Pour un séjour similaire, même lieu, même date, même type d’hôtel, on nous remet un devis de 699 euros par personne.

Dans la deuxième agence, la responsable va décortiquer la promo de Carrefour et, là, nous déchantons. Ce séjour à 393 euros prévoit un départ de Paris, il faut donc prévoir un supplément pour s’y rendre. Ensuite, le vol. En ligne directe avec une compagnie low cost, il faut ajouter les frais de bagages. Il y a possibilité de voyager avec une autre compagnie, bagages inclus, mais avec une escale de 3 heures à Madrid. Cela fait long le trajet juste pour se rendre dans le sud de l’Europe.

Nous, on achète des gros packages au départ de la Belgique, ce qui nous rend plus compétitifs.

En définitive, la responsable de l’agence, Delphine Pillens, nous assure qu’elle peut faire mieux que Carrefour ! " Si je vous réserve le même séjour mais au départ de Bruxelles, je serai 100 euros moins cher que Carrefour. C’est normal, car, eux, en tant qu’enseigne française, négocient des prix intéressants au départ de Paris, ce qu’ils ne peuvent pas faire sur Bruxelles. Nous, on achète des gros packages au départ de la Belgique, ce qui nous rend plus compétitifs ".

Chez un autre grand voyagiste, on parvient vraiment à rivaliser avec l’offre de base de chez Carrefour. Devis pour un même voyage mais avec départ de Bruxelles : 471 euros, soit 78 euros de plus que Carrefour mais bagages inclus et sans déplacement vers Paris. Au final, c’est donc moins onéreux.

Carrefour propose ce voyage pour plus de 3000 euros. Nous le vendons à 2247 euros. C’est un petit millier d’euros moins cher !

Dans une quatrième agence, on est, à priori, bluffé par la promo de Carrefour. " Pour un séjour d’une semaine en all in 4 étoiles à Ténériffe, à cette date-là, on tourne plutôt aux alentours de 700 euros ", nous dit le responsable, Frédéric Forthomme. Puis, en y regardant de plus près, il relativise. L’hôtel qui est proposé est certes un 4 étoiles, mais très basique, " Je le connais bien, c’est un " hôtel premier budget " sans fioritures." Cerise sur le gâteau : " cet hôtel est situé dans le nord de l’île où il fait plus froid. Au mois de janvier, vous y trouverez un climat pas si éloigné du climat belge. " Autrement dit, si des clients sautent sur la promo Carrefour en espérant trouver soleil et chaleur en plein hiver, ils risquent d’être déçus ! Et, cela, ce n’est pas précisé dans l’offre…

Mieux : notre quatrième voyagiste a scruté le site de Carrefour Voyages. Il y a déniché des offres qui sont clairement plus chers que chez lui. Exemple : un séjour à Punta Cana, en République dominicaine. " Carrefour le propose à un peu plus de 3000 euros. Nous le vendons à 2247 euros. C’est un petit millier d’euros moins cher, ce n’est pas rien ".