Les objets voleront dans les vitrines des magasins du futur

Levita, c'est une invention belge faisant léviter des objets dans une vitrine. Pour ce faire, comme l'expliquent deux de ses créateurs à Cyril, on a recours à la physique, à la mécanique, à l'électronique et aussi à un vieux tour de magie. Coût de la machine en plateau: 18 000 euros.

Levita: une invention belge - On n'est pas des pigeons (127/183) - 07/10/2021 Levita, c'est une invention belge faisant léviter des objets dans une vitrine. Pour ce faire, comme l'expliquent deux de ses créateurs à Cyril, on a recours à la physique, à la mécanique, à l'électronique et aussi à un vieux tour de magie. Coût de la machine en plateau: 18 000 euros.

Les 2 co-fondateurs de Levita, Clément Kerstenne et Philippe Bougard, sont également magiciens et réalisent des shows de magie depuis plus de 15 ans. Et les secrets de leurs tours, ils ne les révèlent jamais.

Des aimants ? Non, aucun éléctromagnétisme n'a été utilsé, car les vitrines sont aussi prévues pour de la haute horlogerie. La physique est utilisée, c'est clair. La gravité, la force centrifuge, puisque l'objet tourne sur lui-même. Le système utilise de la mécanique, de l'électronique, et un vieux tour de magie, vieux de plus de 200 ans pour que l'objet tourne sur lui-même 24h/24, 7 jours /7.

Une petite vingtaine ont déjà été installées à travers le monde. Des marques de luxe sont intéressées par le concept: les objets peuvent être enlevés et remis à l'infini. Et en cas de panne de courant, ils ne tombent pas.