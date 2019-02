Les multiples usages de l'ammoniac

Dans la célèbre série "Que trouve t-on dans l'armoire de Tante Irma?", Hubert a décidé de nous parler de l'ammoniaque, un puissant nettoyant mais délicat à utiliser.

Les animaux et l'homme, de grands producteurs d'ammoniaque

En effet, il s'agit d'un composé chimique à base d'azote et d'hydrogène. En agriculture, il est utilisé entre autre dans la fabrication de nombreux engrais. A l'origine, l’ammoniac était produit par distillation du purin et du fumier. Les animaux et bien évidemment, l'homme, sont de grands producteurs d'ammoniaque. Il est produit par la dégradation des protéines alimentaires, transformé en urée par le foie et éliminé via les urines. C'est pour cela que les urines ont parfois une odeur forte, une odeur d'ammoniaque...

Dans le ménage, l'ammoniaque est très efficace mais attention, il peut provoquer des irritations et doit donc être utilisé pratiquement, toujours dilué et avec des gants de protection. En général on compte cinq centilitres d'ammoniaque pour un litre d'eau, soit une cuillère à soupe par litre. Vos mains protégées par des gants, passez un linge blanc imprégné de cette solution sur la surface à nettoyer en insistant sur les taches. Puis rincez soigneusement avec un linge humide. Pour les taches les plus tenaces : gras, sang, vomi, vin, sauce... tamponnez la tache à éliminer. Ne laissez pas agir trop longtemps et rincez rapidement avec un tissu mouillé.

Pour nettoyer les vitres aussi c'est extra, les firmes de nettoyage n'utilisent que cela. Elles y ajoutent quelques gouttes de liquide vaisselle pour que la raclette glisse mieux sur la vitre. Cela laisse très peu de trace...

Un produit à manier avec beaucoup de précaution

L'ammoniaque est un produit à manier avec beaucoup de précaution. Toujours avec des gants en plastique. L'application doit se faire dans une pièce aérée et le produit conservé hors de portée des enfants. Ne respirez jamais de l'ammoniaque pur. En effet, les risques sanitaires sont importants en cas de contact avec la peau, d'inhalation ou d'ingestion.

Comme autres utilisations, avec quelques gouttes d'ammoniaque, vous rendrez tout son éclat à votre argenterie. Trois cuillères à soupe dans un litre d'eau réveilleront les couleurs des vêtements que vous y tremperez. Pour nettoyer un four encrassé, enfermez-y pendant plus de cinq heures un bol dans lequel vous aurez versé un fond d'ammoniaque. Avec des gants de ménage et une éponge d'eau savonneuse, nettoyez les parois puis séchez-les. Enfin, aérez votre four pendant une nuit complète avant de l'utiliser à nouveau. C'est aussi parfait pour nettoyer des murs très sales et dégraisser de vieilles peinture, pour nettoyer et désinfecter sanitaires, carrelages, paillassons. C'est aussi efficace pour nettoyage après le décapage d'un meuble.

Le problème, c'est l'odeur. Il existe de l'ammoniaque parfumé, concentré à 5%, celui-là vous pouvez l'utiliser sans le délayer. Dernier conseil mais il est important : ne jamais mélanger eau de javel et ammoniaque, cela provoque des vapeurs très toxiques (D'ailleurs il faudrait bannir l'eau de javel des produits ménagers).