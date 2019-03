Les meubles Raymonde : rois de l'upcycling

L’upcycling, vous connaissez? C’est tendance, artisanal et écologique! A la Ressourcerie Namuroise, depuis douze ans, les meubles dont vous ne voulez plus sont récoltés, triés, et transformés en meubles design de qualité. L’upcycling permet de créer des meubles uniques, avec des objets du quotidien réintroduits dans le circuit de la consommation.

20 tonnes chaque jour

Vieux lits, garde-robes, gros meubles arrivent chaque jour à la Ressourcerie. Vingt tonnes quotidiennes d'encombrants, du bois pour la moitié. Souvent massifs, encombrants ou démodés, ils sont difficiles à revendre en l’état. Les meubles sont démontés, le bois est nettoyé puis trié. Revenus à l’état brut, les morceaux de bois (chêne, méranti, hêtre …) sont assemblés puis collés pour réaliser des meubles contemporains en bois de différentes origines, la signature de Raymonde. Ces créations exigent travail et main-d’œuvre, constituer un plan de travail peut prendre plusieurs heures ou plusieurs jours. La Ressourcerie permet de réduire le gaspillage tout en créant de l’emploi localement.

"Rien ne se perd, tout se récupère". Une utopie il y a douze ans, un nouveau mode de consommation aujourd’hui. Les meubles Raymonde équipaient le pavillon belge lors de l’exposition Universelle de Milan et sont présents dans les magasins Exki, par exemple. Ils séduisent autant les particuliers que les entreprises, épiceries, bars ou bureaux, soucieux des ressources, favorables à une production locale.