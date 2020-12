Les médicaments ne se vendent plus comme avant

Lavage des mains, port du masque, distanciation sociales... les gestes barrières nous protègent en ce moment de certaines maladies aiguës. Résultats dans les officines : moins de personnes malades et par conséquent, on achète moins de médicaments. C'est également le cas pour les médicaments traitant les maladies chroniques.

Pour les pharmacies situées en plein centre urbain, la situation est tendue. Non seulement le télétravail imposé fait qu'il y a moins de clients qu'en temps normal, mais en plus, les médicament ne se vendent plus comme avant.

Les pharmaciens vont devoir adapter leurs méthodes de stockage en fonction de l’évolution de ces nouveaux besoins saisonniers en médicaments.