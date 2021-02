Les mariés ne sont pas à la fête

Lola et Sébastien se diront oui en juillet prochain. Ils prennent le risque mais ils organisent leur mariage en deux versions : avec ou sans restrictions sanitaires. Deux listes d'invités, deux types de soirée, deux types de carton d'invitation etc... Un sacré boulot !

Nous faisons des propositions à nos clients mais beaucoup d'entre eux finissent par renoncer.

Isabelle Borghez les accompagne en tant que "wedding planner" traduisez, organisatrice de mariages. Elle confirme que cette incertitude est très éprouvante pour tout le monde : " Cela représente énormément de temps passé pour du travail non rémunéré. Nous faisons des propositions à nos clients mais beaucoup d'entre eux finissent par renoncer et reporter leur mariage à 2022 ".

Ce mois-ci, j'en ai vendu la moitié des robes de mariée qu'auparavant.

Même morosité chez "Love Sweet Etc". Malicia Goldflam vend des robes de mariée depuis dix ans et elle signe ici sa pire saison. " En février, nous vendons d'ordinaire une quarantaine de robes. Ce mois-ci, j'en ai vendu la moitié. Nous pouvons ouvrir la boutique mais le travail ne suit pas."

Il faut des liquidités pour préparer nos événements et tous n'auront pas la trésorerie suffisante pour !

Quant aux traiteurs, ils ne sont pas à la fête non plus. Avec des cérémonies à 15 invités, autant dire que le chiffre d'affaires ne suit pas et cela aura un impact évident sur la reprise. Arnaud Tabery est le porte-parole de l'Union professionnelle des traiteurs et il dirige aussi " Food Lovers". " Quand les cérémonies vont pouvoir reprendre, nous allons avoir un sérieux problème de cash; il faut des liquidités pour préparer nos événements et tous n'auront pas la trésorerie suffisante pour faire face. C'est d'autant plus vrai que les aides perçues en Flandre et en Wallonie ne sont pas du tout du même niveau et nous serons donc pénalisés par ces différences de traitement."