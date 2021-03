Les magasins "low cost" ont beaucoup de succès mais que valent leurs produits ? - On n'est pas des...

Les magasins "low cost" ont beaucoup de succès mais que valent leurs produits ? - On n'est pas des... Action, Trafic, Zeeman, ou encore Kruidvat, les enseignes low cost ont beaucoup de succès, la motivation principale des consommateurs : les prix très bas.

Marcel Delférière est électronicien, il a testé les piles de chez Action et de la grande surface, son diagnostic est clair les piles ont la même durée de vie. Mais pas le même prix, à l’unité la pile coûte 1.80 euros en grande surface et 0,60 cent chez action , trois fois moins cher.

Wendy Hoyas manager Action : "On n’est pas un déstockeur, c’est le volume d’achat qui joue, on achète un très grand volume pour avoir le même assortiment en Belgique et en Europe."

Les frais de fonctionnements de chez Action sont aussi très réduits ce qui permet d’offrir des petits prix.

Chez Trafic si le magasin affiche des prix peu élevés c’est grâce aux surplus. Nicolas Marchand directeur Général de chez Trafic précise : "Des surplus de production des fins de promotion des surplus dus au changement d’emballage, nous récupérons ces produits à bas prix parce qu’ils sont en excédents."

Les consommateurs qui fréquentent régulièrement ces enseignes sont satisfaits du rapport qualité prix de leurs achats, ils dépensent autant mais pour la même somme, ils disent en avoir plus dans leur caddie.