Les magasins de jouets se préparent pour des fêtes particulières, cette année encore

"Chaque année, le rayon est installé dix semaines avant le 6 décembre. C'est tout à fait habituel. C'est une règle non écrite, établie depuis longtemps, que l'on maintient. C'est tout de même tout un puzzle de composer cet assortiment", nous explique Pieterjan Boghe, acheteur pour Colruyt.

Toujours plus tôt, pensez-vous ? En fait, non.

Dans les magasins de jouets, la Saint Nicolas occupe également les gérants. Si la reprise économique est clairement amorcée, cela ne signifie pas la fin des problèmes.

Notre objectif est d’avoir un maximum de certitude.

"Nous sommes en train de décider des 1 500 références qui seront présentes dans notre catalogue", explique Cédric Haleng, responsable marketing des Jouets Broze. "Notre objectif est d’avoir un maximum de certitude. 100%, c’est impossible. Nous allons miser sur maximum 15% d’articles pour lesquels nous communiquerons la date de disponibilité sur internet afin d'éviter au client de se déplacer inutilement."

Le redémarrage économique a plusieurs conséquences. Les prix des matières premières comme le bois, le carton ou les composants électroniques se sont envolés. "Au niveau de l’augmentation des matières premières, la courbe est ascendante et va impacter tous les secteurs de la distribution."

Il faudra encore quelques mois pour en sortir.

A cela s’ajoutent la flambée des prix du transport maritime, et un trafic plus lent. Un embouteillage s’est formé au démarrage, avec le Covid 19 en Chine, puis l’accident dans le Canal de Suez est survenu. Et un embouteillage, ça met du temps à se résorber. "Il faut que le flux reprenne de manière régulière. Il faudra encore quelques mois pour en sortir. Ces embouteillages ont créé une augmentation du prix des containers, les prix ont pu augmenter jusqu’à 10 fois."