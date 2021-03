Les locations pour la mer explosent

Dans trois semaines, ce sont les vacances de Pâques. Et beaucoup de Belges veulent les passer à la mer du Nord, pour preuve les réservations pour des locations sont en nette hausse. Nous sommes allés voir dans les agences ce qu’il était encore possible de réserver.

Rien ne semble refroidir l’envie de passer les vacances de Pâques à la mer du Nord. Ni les nuages, ni la pluie… Beaucoup d’agences immobilières sont submergées de demandes ! Voyons s’il est encore possible de louer un appartement sur la digue pour la première semaine soit du 3 au 10 avril, pour 4 personnes, 2 chambres et à quel prix ?

Dans cette agence qui gère 140 appartements, déjà 76 sont réservés nous avoue Katia Angillis, employée commerciale : "Pour Pâques, nous avons déjà 55% de location faite et donc il faut se dépêcher car le choix se restreint. Tous les beaux appartements sont déjà loués et ce même pour l’été !"

On estime que tout le monde a perdu déjà beaucoup d’argent et donc on a demandé aux propriétaires de ne pas augmenter leurs prix. Il n’y a aucun changement !

Elise Van Den Meerschaut, employée commerciale à l’agence Dermul cherche dans sa base de données et n’en trouve qu’un seul sur la digue : " pour un 2 chambres pour 4 personnes, il en reste un à 637 euros et c’est le dernier pour cette période ! Pareil pour une chambre, il n’en reste qu’un ! "

A Coxyde, l’agence Immo Thalassa affiche complet à 99%.

Jonathan Benoot, co-gérant de l’agence qui gère 75 appartements, explique le 1% restant : "on a eu un désistement d’un client étranger mais nous savons qu’en quelques jours cette location partira". Et il se réjouit de cet attrait pour la mer : " Pendant le congé de carnaval, nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par trois ! Et c’est bien parti pour Pâques et même pour cet été ! Les locations partent vite."

Ici aussi, on constate que les futurs locataires se décident très vite et on exhorte les touristes désireux de venir respirer un bol d’air à la mer de réserver au plus vite.