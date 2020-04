Les livres audio ont-ils vraiment la cote pendant le confinement ?

Alors que beaucoup restent chez eux contraints et forcés, certains tournent en rond et tentent de trouver des occupations pour eux-mêmes ou leur famille. Les livres audio semblent tout indiqués.

Livraisons limitées, bibliothèques fermées, si on trouve des façons de se fournir en livres, on cherche parfois des solutions un peu immédiates pour se divertir. Ça, Amazon l’a très bien compris et si le site de vente en ligne met de plus en plus en avant ses productions vidéo, c’est aussi sur l’audio qu’il mise à coups de promos sur Audible.

C’est sur cette plateforme qu’Amazon vend, par le biais d’un abonnement ou à l’achat unique, des livres audio en tous genres. Mais en ce moment, ce ne serait pas sur ce genre de divertissements que l’on se rabattrait. Lucie Rezsöhazy, coordinatrice webdocumentaires & podcasts natifs à la RTBF signale qu’avec le confinement nos habitudes de consommations sont totalement transformées.

On n’écoute plus forcément les mêmes contenus aux moments routiniers qu’on avait l'habitude de suivre.

Plus de trajet pour aller et revenir du travail, plus de moment précis où on préparait le repas du soir seul, on ne va plus à la salle de sport, on a moins de moments pour soi... Bref, tout notre train-train quotidien est chamboulé et les podcasts sont de moins en moins streamés et/ou téléchargés.