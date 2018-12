Les jouets de vos enfants sont-ils toxiques? Les pigeons ont testé

En février dernier, un rapport assez alarmant est sorti. Il est à mettre à l'actif de l'Agence européenne des produits chimiques. Dans 27 pays de l'Union, 1 200 jouets ont été analysés. Et il en ressortait qu'un jouait sur cinq contenait trop de phtalates. Ce sont des plastifiants qui servent par exemple à rendre un plastique plus mou. Et ils ont surtout un effet sur la santé et particulièrement celle des enfants. Certains sont classés cancérigènes voire perturbateurs endocriniens. Ils peuvent perturber le développement hormonal d'un enfant voire même poser des problèmes de fertilité plus tard.