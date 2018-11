Les invendus, un problème récurrent dans les boulangeries-pâtisseries

Un pain un peu sec, un doute sur la fraîcheur d’un produit… Cela vous est peut-être déjà arrivé. C'est une situation liée aux invendus, un réel problème dans de nombreux commerces, particulièrement dans les boulangeries-pâtisseries.

Moins le consommateur est fidèle, plus la difficulté est grande pour le boulanger de gérer sa marchandise et d’anticiper les demandes. D’autant que les clients sont aussi de plus en plus exigeants, et s’attendent à trouver des comptoirs bien garnis, même en fin de journée. Inévitablement, les boulangers-pâtissiers se retrouvent avec des invendus.

Que font les boulangers de leurs invendus?

Ces invendus sont souvent donnés. En fin de journée, le boulanger offre une viennoiserie, propose une promotion " 2+1 gratuit". De nombreux commerçants donnent également leurs invendus. Au personnel, aux voisins, aux personnes dans le besoin, et souvent aux associations, quand c’est possible pour ces dernières de passer récupérer les invendus en fin de journée pour les redistribuer rapidement.

Quand cela ne suffit pas, les invendus sont donnés pour les animaux ou jetés, ce qui n’est jamais facile pour un artisan. Parfois, ces marchandises sont remises en vente le lendemain, essentiellement certains gâteaux. Une pratique réglementée par l’Afsca, autorisée quand elle ne présente pas de risque pour la santé. "Un pain par exemple peut être vendu et consommé durant plusieurs jours", nous explique Stéphanie Maquoi, porte-parole de l’Afsca, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Pour les gâteaux et les pâtisseries, cela dépend du produit, mais en général, le boulanger peut les vendre dans les 24 ou 48 heures sans problème, comme un éclair ou une boule de Berlin par exemple. C’est le boulanger qui est juge, il maîtrise son produit, les conditions de conservation, la qualité et la fraîcheur des matières premières.

La pratique est autorisée, mais faut-il le signaler au consommateur? A côté de l’Afsca, la loi est claire. Légalement, "vendre un pain ou une pâtisserie de la veille n'est pas interdit et rien n'oblige un boulanger à en informer le consommateur", signale le SPF Economie.

Mais il est aussi interdit de tromper un consommateur. "Le consommateur qui s'estimerait dans ce cadre victime d'une pratique trompeuse peut alors le signaler auprès de l'Inspection économique".



Pour limiter le gaspillage, des alternatives

Chaque artisan gère ses invendus comme il le souhaite. Des applications comme Too Good To Go rencontrent un certain succès. Le principe est simple : mettre en relation les clients et les commerçants. Ceux-ci proposent des paniers d'invendus à réserver et à récupérer en fin de journée, à petits prix.

A Liège, une boulangerie spécialisée dans les produits populaires liégeois a imaginé une autre solution. Depuis quatre ans, elle propose tous les jours dans son "coin des invendus" les produits de la veille, soit 10% environ de la marchandise dans cette boulangerie, à moitié prix.

Depuis quatre ans, l’établissement constate qu’une clientèle spécifique existe pour ces produits. Des clients pour qui chaque euro compte, d’autres qui apprécient le goût, enfin ceux qui se tournent vers les invendus pour éviter le gaspillage… parfois les trois à la fois.