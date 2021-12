Les illuminations de Noël: quel coût en électricité pour le consommateur ?

La magie de Noël n’a pas de limite pour celles et ceux qui aiment illuminer sapin, maison, façade. Et il y en a pour tous les goûts ! Dans les magasins, les guirlandes se vendent comme des petits pains. Alors, question à se poser: se lâcher sur les illuminations de Noël, cela va-t-il faire flamber la facture en électricité ? Ou pas ?

Les consommateurs sont très demandeurs, comme le confirme Christelle Counard , vendeuse chez DEMA , magasin de fournitures de bricolage, jardin et déco. Elle assure que les guirlandes ne consomment pas beaucoup: "Le prix des guirlandes est moins cher, même si ce sont des luminaires LED. De plus, ces guirlandes consomment moins qu’avant". 40 mètres de lumière avec 1 540 lampes, coûtent 59 euros.

Pour répondre à cette question, direction la classe de Philippe Biston, professeur en électricité à l’ITN à Namur. Selon ses calculs, "40 mètres de guirlande, allumés 12 heures par jour, pour une durée de 20 jours, à 15 centimes le kilo watt heure, cela revient à 0,58 cent en électricité."

Il assure que ce n'est vraiment pas cher pour 20 jours de fonctionnement. C'est un coût négligeable, comparé à ce que pourrait coûter un radiateur électrique.

Frédéric Deville, bourgmestre de Ciney, souligne que sa ville a aussi investi dans les guirlandes pour embellir la ville. Il précise: "On compte un mois et demi d’éclairage, à raison de 8 heures par jour et 29 cents du Kilowatt-heure, pour une consommation totale de 3 000 kilowatts, coût 870 euros."

En conclusion, il n'est pas nécessaire d'utiliser des guirlandes avec parcimonie. Un calcul rapide nous l'a prouvé.