Les glaces qui ne manquent pas d'air !

Pour obtenir une glace onctueuse, il est nécessaire de faire pénétrer de l'air dans la matière lors du processus de réfrigération. C'est généralement avec un bras malaxeur que les glaciers réalisent cette opération que l'on appelle le foisonnement.

Mais quand l'air prend trop de place, on obtient une glace contenant peu de matière (lait et fruits notamment). Goût et qualité nutritionnelle en pâtissent... C'est souvent le cas des glaces industrielles bon marché. Non ! 1 L n'est pas égal à 1000 gr !