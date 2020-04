Les fruits et légumes : l'offre est en baisse, la demande en hausse

Certaines augmentations des prix deviennent inéluctables ! Par exemple le prix du citron espagnol a doublé, plus 60%. Du côté des grandes surfaces on précise qu’on met tout en oeuvre pour ne pas répercuter ces augmentations au niveau des consommateurs, affaire à suivre…

L’offre est en baisse mais la demande en hausse

La demande en fruits et légumes a augmenté depuis le confinement. Chez Delhaize par exemple, plus 40% pour les légumes et 10% supplémentaires pour la consommation de fruits. Or l’importation des produits venant d’Espagne et d’Italie est devenue quant à elle compliquée ! Vy la forte demande pour les légumes et les fruits, leurs prix risquent d’augmenter.

Pour les produits qui se stockent plus facilement comme les pommes de terre, les oignons ou encore l’ail, il n’y a pas de problème d’approvisionnement pour l’instant.

La bonne nouvelle, c’est que concombres, poivrons et fraises commencent à arriver tout doucement chez nous, de quoi répondre à la demande des consommateurs. Mais avec le confinement, la main d'oeuvre pour les récoltes manquent !