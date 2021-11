Les frites cuites à l'eau : se régaler les calories en moins ?

"Vous faites cuire vos frites de pommes de terre, d'asperges, concombre ou ce que vous voulez dans de l'eau bouillante pendant environ 7 minutes" , explique le chef . "Elles s'imbibent d'eau et quand elles sont cuites, vous les mettez dans votre friteuse pendant encore 6 à 7 minutes. Elles vont dorer grâce à l'huile. Comme l'eau est plus dense que l'huile, les frites ne sont pas grasses, car l'huile ne les pénètre pas. C'est physique ! "

L'expérience est menée au Smart Gastronomy Lab à l'Agro-Bio Tech de Gembloux.

"Une frite à l'eau n'existe pas. C'est plutôt une pomme de terre cuite à l'eau, puis frite dans de l'huile.", précise Gaëtan Richard, scientific Manager, GxABT-Université de Liège.

L'eau de la pomme de terre va permettre par le phénomène physique de l'évaporation d'éviter que l'huile ne pénètre dans la pomme de terre.

Marchesseau a-t-il raison ? Oui, répond Gaëtan Richard, "dans le sens où l'eau de la pomme de terre va permettre par le phénomène physique de l'évaporation d'éviter que l'huile ne pénètre dans la pomme de terre. Ce qui va limiter l'absorption d'huile par la pomme de terre qui va devenir une frite."

A l'issue de la deuxième cuisson dans la friture, il ne faut pas oublier que la frite revenant à la température ambiante, il n'y a plus d'eau qui va s'évaporer pour éviter que l'huile ne pénètre.

Une bonne idée ? Oui, d'après Gaëtan Richard, "mais à l'issue de la deuxième cuisson dans la friture, il ne faut pas oublier que la frite revenant à la température ambiante, il n'y a plus d'eau qui va s'évaporer pour éviter que l'huile ne pénètre." Il faut donc à l'issue de la cuisson dans l'huile, éponger les frites avec du papier absorbant pour éviter qu'elles ne soient trop grasses.

Frite moins grasse, mais quel goût a-t-elle ? Est-elle meilleure que la frite traditionnelle ? Si on est raisonnable, on choisira celle cuite à l'eau. Mais si on est gourmand, c'est sûr, on préfèrera celle cuite à l'huile. C'est le verdict de notre expert.