Les friandises pour chiens : bon ou pas bon ?

35 à 40% de nos petits compagnons sont en surpoids. L'obésité est le premier problème de santé chez nos animaux de compagnie. Et c'est uniquement de notre faute. Selon Marianne Diez, chercheuse à l'ULiège, la plupart des propriétaires de chien ont une tendance à l'anthropomorphisme. En clair, les maîtres considèrent très facilement leur toutou comme leur enfant et ont donc une envie irrésistible de lui faire plaisir.

Un bonbon, ce n'est pourtant pas de l'amour. Et non, les chiens ne fonctionnent pas comme des humains. Si vous calculez au plus juste la dose de croquettes qui lui convient chaque jour, le simple fait de donner des snacks en plus le fera d'office grossir.

Un cas personnel

Je me suis posée la question en voyant ma chienne devenir grassouillette alors que je lui donnais sa ration de croquettes pesée au gramme près. Réflexion faite, je me rends compte qu'en plus de sa ration d'aliments complets, je lui offre très facilement plusieurs bonbons par jour attirant ainsi sa gratitude infinie. Aujourd'hui Rapha, 1 an et demi, pèse 18 kilos au lieu de 15 idéalement ! La première chose à faire, si vous donnez des snacks à votre chien - pour l'apprentissage par exemple : retirez d'autant le nombre de croquettes pour équilibrer l'apport d'énergie.

Bien choisir les snacks, tout un art

Franchement, ils sont tous loin d'être bons pour la santé du chien ! La plupart contiennent des céréales, du sucre, parfois du lait. En fait, tout ce qu'il ne faut pas donner à un chien. Privilégiez dès lors les snacks protéinés qui contiennent majoritairement de la viande, au minimum 50% . L'idéal étant, bien sûr, un morceau de viande séchée ou crue. C'est amplement suffisant !

Que dire des peaux de boeuf à mâchouiller ?

Ces peaux ont d'abord été trempées dans des bains de sulfure et de l'eau de javel pour les rendre dures et appétentes. Logiquement, elles ne sont à utiliser qu'en dernier recours. Un sabot de veau fera très bien l'affaire ! Notez que mâcher pour un chien est indispensable. Vingt minutes de mastication par jour équivaut à une heure de promenade. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'abstenir de le promener, quand même.

Conseils de comportementaliste canin pour la période d'apprentissage

Privilégiez les bâtonnets qui contiennent le plus de viande (minimum 75%). "Il est facile de les émietter", nous dit Emilie d' Aminuki , comportementaliste canin. On peut bien sûr utiliser les croquettes comme récompense. Cependant, Emilie insiste pour utiliser de petits snacks lors des apprentissages compliqués. Le goût est meilleur et, en fonction de l'effort fourni, la récompense ira de pair.

