Les examens à distance à l'ULB et l'ULg

Sur la page Facebook de l’ULB, on précise également que les défenses de mémoires seront soumises aux mêmes règles. Du côté de l’UC Louvain , on n’a pas encore pris de décision en ce sens, pour la bonne et simple raison, qu’on attend de savoir comment faire techniquement.

À l ’ULB et à l’ULg on n’a pas attendu pour renoncer aux examens dits : " Présentiels ".

Comment éviter la triche ?

D’instinct on pense au risque d’avoir des étudiants pour qui le copion sera beaucoup plus facile à dissimuler cette année et le contrat de confiance entre étudiant et profs risque d’être dur à faire respecter. Il y a donc un véritable défi technique qui va devoir se préparer. On pourrait imaginer que les examens oraux par visioconférence seront privilégiés par exemple, mais pour l’instant, on ne voit pas dans la boule de cristal comment ça se passera réellement.

Ce qui est certain c’est que les universités veulent vraiment mettre en place des dispositifs égalitaires, qui permettraient à tous de passer leurs examens, y compris ceux pour qui l’accès au numérique n’est pas aussi évident. Il faudra s’assurer d’avoir une bonne connexion, un ordinateur. Là, on ne voit parfois pas d’autre solution que de mettre à disposition des locaux équipés d’ordinateurs mais où les mesures de distanciation et d’hygiène devront être scrupuleusement respectées.

Mais pour l’instant, on le rappelle, pas de dispositif miracle en place et pour certains auditoires avec des centaines d’étudiants, il faudra surement être inventif.