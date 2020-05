Les étudiants de l’UCLouvain inquiets : pour certains TestWe ne fonctionne pas

TestWe est l’une des solutions proposées par l’UCLouvain pour organiser les examens surveillés à distance . D'un côté, le logiciel permet aux professeurs de créer, gérer et corriger leurs évaluations. De l’autre, il permet aux étudiants de passer leurs examens depuis leurs propres ordinateurs. TestWe propose également un système " anti-triche ", via une vérification d’identité ou encore des prises de photos régulières durant l’examen.

Certains étudiants de l’UCLouvain sont très inquiets à l’approche des examens. Cette année, ces universitaires vivront une session inédite en pleine crise sanitaire du coronavirus. Une partie des examens écrits se feront via la plateforme informatique TestWe. Problème : de nombreux étudiants observent des bugs informatiques.

Les messages sur Facebook arrivent en masse ! Beaucoup d’étudiants sont concernés et ne parviennent pas à se connecter ou rencontrent des bugs informatiques.

Contactée par Mélanie Caruso, étudiante en sciences économiques et de gestion, la rédaction d’On n’est pas des pigeons ne peut que constater les nombreuses inquiétudes.

Sur les trois tests qu’on a déjà réalisés, aucun ne s’est bien déroulé. C’est un stress énorme, en période d’examen, on aurait vraiment voulu s’en passer…

Ce matin, l'université organisait un examen blanc via TestWe pour "rassurer" les étudiants... Résultat : Les serveurs ont crashé 10 secondes après le début de l'examen... Félicitations l' @UCLouvain_be ! @RTBFinfo @rtlinfo @LesNews24

Problème à l’identification

Le problème qui revient le plus fréquemment est celui de l’identification. Pour se connecter au logiciel, l’élève doit se prendre en photo ainsi qu’envoyer une copie de sa carte d’identité. Et cela, en 20 minutes, car après la porte virtuelle est fermée. " Certains ne parviennent même pas à envoyer ces photos… et du coup, n’ont pas accès à l’examen ", affirme Mélanie Caruso.

Puis, comme le serveur est surchargé, de nombreux messages d’erreurs apparaissent. ‘Identifiant erroné’ ou alors ‘pas de connexion à internet’ alors que c’est totalement faux.

Et même quand les étudiants parviennent à se connecter, les problèmes continuent. " Un étudiant est parvenu à faire son examen, mais n’est jamais parvenu à l’envoyer. Que faire si tous ces problèmes surviennent durant la session d’examen ? C’est terriblement angoissant pour nous ! L’UCLouvain est conscient du problème, mais s’obstine à garder ce logiciel… ", s’inquiète Mélanie Caruso.