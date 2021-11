Les enfants jouent au ping pong au salon

Cette table qui permet de jouer à deux a un atout: elle se retourne pour former un mur quand on joue seul. Les rebonds de la balle font de petits bruits et il y a des effets d'éclairage leds si on veut. La qualité du matériel, par contre, ne sera probablement pas résistante à trop de (dé)pliages.

Table tennis table Oasis © MAXI TOYS

Cette table permet des rebonds surprenants au début. Bons, mais spéciaux, qui demandent une technique particulière. Quand on a trouvé le bon rythme entre joueurs, cela reste assez ludique. Cette table est également retournable pour jouer solo. Elle est silencieuse (comparé à la première ci-dessus) et légère. Elle se transporte aisément, se monte et se démonte facilement. Elle est un peu chère, car en plastique et pas si stable que cela. Mais, il ne faut pas oublier qu'elle est conçue pour des enfants, et pas vraiment pour les chroniqueurs adultes en studio.

Ce modèle se vend à 29,99 euros chez Maxi Toys.