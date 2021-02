Les électros, le commerce du tout à la poubelle ?

De nos jours, on a comme l’impression que nos appareils électroniques sont devenus jetables. A peine utilisés, les voilà déjà à la poubelle. Pourquoi ?

Passer par le fabricant pour faire réparer son appareil coûte trop cher. Reste les réparateurs indépendants, mais leur travail devient de plus en plus compliqué avec l’impression parfois qu’on leur met des bâtons dans les roues.

Test Achat a lancé en 2016 la plateforme "Trop vite usé" invitant le consommateur à signaler un appareil mort prématurément. 11000 signalements plus tard, les résultats ont de quoi inquiéter...

Le plus mauvais élève de la classe, par exemple, c’est l ’HTC One dont il faut faire chauffer la coque à 80 degrés, ni plus ni moins et ensuite la forcer en risquant d’abîmer des pièces importantes de l’appareil. Une fois ouvert, ce n’est que le début de la galère : pour atteindre la batterie, il faudra déclipser d’innombrables éléments, avec à chaque fois le danger d’endommager quelque chose en route. Cet appareil est un cas extrême mais de nombreux autres smartphones sont devenus un vrai casse-tête à démonter.

Sur leur site internet, on retrouve des kits de réparation avec manuel explicatif et outils nécessaires.

Chez iFixit , une organisation internationale qui se bat pour le droit à la réparation, on connaît bien le phénomène.

Le problème, c'est que les marques poussent le vice de plus en plus loin.

Nos téléphones sont devenus des locations premium, on ne peut plus les réparer !

C’est le cas d’Appel, qui a rendu ses derniers modèles sérialisés, c’est-à-dire que les pièces sont désormais liées à l’appareil. Impossible de remplacer, la batterie, l’écran ou l’appareil photo d’un iPhone 12 par celles d’un autre iPhone 12 car la carte mère de l’appareil ne les reconnaîtra pas, même si ce sont des pièces originales Apple. Pour Arthur Bersalou, créateur d’iClinique, nos téléphones sont devenus des locations premium puisque malgré un prix d’achat élevé, on ne peut plus les réparer comme on le voudrait.

Les électroménager son de plus en plus difficile à réparer.

Du côté de l’électroménager, c’est le même constat : des appareils qui tiennent de moins en moins longtemps et qui sont de plus en plus difficiles à réparer, voire qui sont carrément irréparables.

C’est ce qu’a découvert Claude Schmit, ancien ingénieur, électronicien indépendant, qui a reçu un blender de la marque Cuisinart à réparer. Il démonte l’appareil et découvre qu’un circuit de la carte d’alimentation a brûlé. Il pense alors racheter la carte mais ne la trouve pas sur Internet. Il contacte directement la marque, leur demandant de lui fournir la pièce. Cuisinart lui répond qu’ils ne la possèdent pas. En effet, il ne réparent pas le blender. Même quand l’appareil est encore sous garantie, il l’échange contre un nouvel exemplaire. Soit, Claude persévère et demande le schéma électronique de la carte, ce qui l’aiderait à réparer la carte au lieu de la remplacer mais là aussi , la marque refuse. Impossible de réparer l’appareil, celui-ci finira donc à la poubelle, après seulement 3 ans d’utilisation.