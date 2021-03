Les effets néfastes de la livraison de colis sur l'environnement

L'empreinte écologique de la livraison de colis - On n'est pas des pigeons (56/183) - 29/03/2021 Le confinement a boosté le commerce en ligne et la livraison de colis. La pollution au CO2 aussi ?

Mondial Relay , l’un des principaux poids lourds de livraison de colis en Belgique, a vu son nombre de paquets augmenter de 65% depuis le début de la pandémie. De son côté, Bpost a traité et livré jusqu’à plus de 500.000 colis par jour lors des pics du premier confinement, soit le double des volumes de colis à la même période en 2019.

Ensuite, vient la livraison. Et l’épineuse question du dernier kilomètre, c’est-à-dire le trajet entre le dernier entrepôt et le lieu final de livraison. Ce dernier kilomètre est le plus coûteux, c’est aussi le casse-tête de tous les transporteurs.

Du côté de Mondial Relay , l’entreprise souhaite augmenter encore son nombre de points relais . L’objectif : en proposer 2000 cette année. Pour Bpost , peu importe le lieu de livraison, le but est de livrer au bon endroit. L’essentiel est de ne pas devoir repasser le lendemain, pour ne pas multiplier les transports et donc l e bilan carbone du colis.

Pour le livreur , une livraison en point relais présente l’avantage d’ optimiser son trajet . "Ça permet de mutualiser davantage et donc avoir une camionnette qui sera optimisée dans son taux de remplissage et ça, c’est vraiment un critère clé pour réduire l’impact carbone."

Pas de réponse évidente tant les variables de l’équation sont nombreuses. "Ça dépend beaucoup du scénario sur lequel on s’appuie. Ou si le client en profite pour mutualiser son trajet avec d’autres trajets qu’il aurait fait de toute manière", nous explique Mathieu Cribellier , directeur de projet chez CO2logic . Et c’est encore mieux si le client final récupère son colis à pied ou à vélo.

Autre argument marketing, qui alourdit le bilan carbone final : la livraison express, en quelques jours, voire en quelques heures. Une livraison plus rapide peut signifier un trajet supplémentaire. "On fait appel à des camions plus petits, qui vont transporter moins de colis, qui vont consommer un peu plus au colis transporté, donc le coût carbone de l’urgence est réel" observe Mathieu Cribellier. Et parfois, nos colis traversent le monde en avion pour arriver en quelques jours à la maison.

Le transport de colis par avion en cas de délais de livraison express a un impact carbone énorme !

"Si on a un produit qui vient de Chine, en urgence il arrivera par avion, si ce n’est pas urgent, il sera transporté en bateau." Et l'impact carbone est évidemment bien plus élevé pour un transport de colis par avions plutôt que par bateau.