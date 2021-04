Les cours particuliers pour les étudiants enregistrent une croissance de 30%

Pour un soutien scolaire particulier quel que soit le niveau, on a l’embarras du choix et en ce moment à l’approche des examens de juin, les demandes affluent ! Quels sont les prix ? Quels cours sont les plus demandés ? Comment se porte le secteur ?

Des cours particuliers pour compenser l'école en distanciel - On n'est pas des pigeons (57/183) -... Il y a une énorme demande de cours particuliers de soutien scolaire après un an de crise sanitaire. Les tarifs sont à partir de 22 €/ h.

Learn Up existe depuis 5 ans et ne cesse de croître. Cette asbl bruxelloise compte 40 professeurs pour 60 familles à Bruxelles mais aussi dans le Brabant wallon et flamand. Et aujourd’hui, les demandes affluent, explique Elodie Solnon, directrice de Learn Up : "Habituellement, nous avions des demandes par période et surtout avant les examens mais maintenant, c’est toute l’année et à tout moment !"

On a une augmentation de 20 à 30% !

"Les requêtes actuelles sont surtout pour des cours à domicile car les jeunes en ont marre des cours virtuels. Et cela va au-delà de la remise à niveau des jeunes. Il y a de plus en plus une approche psychologique, on doit redonner confiance aux jeunes, les rebooster et lui dire qu’il faut s’accrocher ! "

Les prix oscillent de 30 à 38 euros de l’heure. Elodie aimerait diminuer les prix mais elle souligne : " Nous voulons aussi que les professeurs soient payés au juste prix et on se rend compte que ce n’est pas toujours abordable pour certains parents, mais en même temps, beaucoup d’entre eux nous disent que l’argent des vacances et des loisirs qui sont impossibles en ce moment va servir à payer la réussite scolaire de leurs enfants. "

"Ce sont les cours de math et de sciences qui sont les plus demandés et de plus en plus, de cours de langues : néerlandais, anglais et français pour les néerlandophones. Nous cherchons d’ailleurs des professeurs néerlandophones", avoue Elodie.