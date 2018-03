Les conciergeries d'entreprises: comme un VIP, au boulot...

Se faire couper les cheveux, masser le dos, acheter des pralines, choisir une bonne bouteille... Bref, se faire plaisir au boulot. Nous sommes chez Solvay et les employés défilent dans la petite conciergerie. Ce service a été mis en place par l'entreprise au moment où elle a quitté le centre ville et ses commerces pour s'installer en périphérie.

A Neder-Over-Hembeek, difficile de sortir sur le temps de midi pour faire quelques courses. Du coup, les ressources humaines ont fait appel à une conciergerie privée pour proposer au personnel une gamme de services in situ. Ce qu'on y trouve: la teinturerie, la couture ou le cordonnier, la poste, les livraisons de colis, des cadeaux comme des fleurs ou du chocolat, des cartes postales, du vin, des box cadeau etc... Mais les utilisateurs peuvent tout aussi bien réserver un spectacle, trouver une aide-ménagère ou réserver des billets de train. Le tout, le plus souvent, au prix du marché.

Au cœur du système, une jeune femme qui gère tout cela de main de maître. Loubna le dit elle-même avec un grand sourire, ne comptez pas sur elle pour porter un tablier ou des gants de ménage. La Madeleine Wallace d'Amélie Poulain, ce n'est pas le genre de la maison! Son job s'apparente plutôt à celui d'une concierge d'hotel; elle est là pour faciliter la vie de ses clients et leur permettre de mieux gérer l'équilibre entre vie et professionnelle. Elle prend son service à 11 heures jusque 17 heures, cinq jours semaine et elle connaît le nom de la plupart des personnes qui s'adressent à son comptoir. Avec le temps, elle a d'ailleurs appris à connaître les désirs de ses clients habituels. C'était une volonté de l'entreprise: avoir une seule et même concierge de manière à créer une relation de confiance.

Un deal gagnant-gagnant

Pour le directeur du site, c'est un deal gagnant-gagnant: nous demandons beaucoup à notre personnel, notamment en termes de flexibilité et donc la conciergerie constitue un petit retour d'ascenseur. Côté budget, Solvay dépense 4 euros par employé pour bénéficier d'une conciergerie sur site. Le coût est réel mais Loubna est ici à temps plein, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises.

Ce genre d'initiative a été initié aux Etats-Unis dans les années 90 où les conciergeries d’hôtels ont peu à peu migré vers les entreprises. On raconte d'ailleurs que les premières d'entre elles se sont implantées au cœur des WTC, les tours jumelles de New-York, parce que les directeurs trouvaient que les employés mettaient trop de temps à utiliser les ascenseurs lorsqu'ils devaient sortir faire une course sur leur temps de pause.

Aujourd'hui, les conciergeries d'entreprises ont trouvé leur place au sein de bon nombre de PME, davantage d'ailleurs dans les pays anglo-saxons.