Les communes wallonnes bientôt prêtes à fournir des masques à leurs habitants

Le déconfinement progressif a été annoncé le 24 avril par le gouvernement fédéral. Et avec cela, l’importance du port du masque pour limiter la propagation du virus. Dans les jours et les semaines à venir, le port du masque deviendra donc la norme en Belgique. Mais face au manque de résultats concrets du gouvernement fédéral pour fournir cette protection à la population, les citoyens et communes wallonnes ont dû prendre leurs responsabilités.

Il y a un peu plus de deux semaines déjà, le 21 avril, l’Union des Villes et Communes de Wallonie avait demandé au gouvernement fédéral une production nationale de masques, avec pour tâche ensuite de les distribuer au niveau régional et communal. Mais Michel L'Hoost, conseiller presse et communication à l'UVCW déplore :

On nous avait promis des masques, mais pour l’heure, nous n’avons toujours rien reçu.

La Défense a en effet été chargée par le gouvernement fédéral d’acheter et de distribuer 12 millions de masques en tissu. Mais ceux-ci ne seront livrés qu’à la fin du mois de mai.

