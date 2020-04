Les comédiens tirent le diable par la queue…

Ces artistes ont souvent des contrats précaires et avec ce confinement, certains n’ont aucun revenu . Cinq comédiens nous racontent leurs galères et leurs rêves. Et les ministres concernées répondent (en partie) à leurs inquiétudes.

Alain a quitté Bruxelles et s’est confiné à la campagne où il vit pas mal de frustrations : " Le pire ce sont les projets qui risquent d’être postposés ou annulés. J’ai une grosse création théâtrale en France , Nosztalgia Express avec Marc Lainé. C'est prévu début 2021 mais qui me dit qu’elle se fera, que le virus ne va pas réapparaître et que l’on va devoir être reconfiné ? Je vais aussi devoir faire des choix si des créations se font aux mêmes dates ". Des incertitudes stressantes à gérer quotidiennement.

Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, Alain estime qu’il est privilégié : "j’ai la chance d’avoir mon statut d’artiste et donc je touche 1200 euros par mois mais je pense à tous les autres et notamment certains techniciens du spectacle Hamlet qui n’ont droit à aucune indemnité. Eux, ils vivent une perte financière violente, je n’ose pas imaginer comment ils font…"

Sa tournée avec le spectacle Hamlet des " G ens de bonne compagnie" s’est arrêtée le 13 mars à Bertrix où il avait une suite de contrats à la journée. Tous ses tournages de films dont une nouvelle série avec la RTBF ont été annulés, et ses doublages aussi, notamment, ceux de la série de Rick et Marty où il double la voix de Rick.

Sarah Joseph

Sarah Joseph est sortie du Conservatoire il y a deux ans.

Cette toute jeune comédienne a joué récemment dans "Mère Courage et ses enfants" mis en scène par Christine Delmotte ou dans la série "Boldiouk et Bradock à la RTBF".

Cela fait quelques mois que Sarah n’a plus de contrat et elle n’a pas encore le statut d’artiste. Elle est donc dans une galère impossible : "J’ai droit à 0 euro. Depuis 2 mois, je fais des démarches administratives car je pense avoir le nombre de jours mais depuis 15 jours, cela n’avance pas. Au syndicat, on se croise entre comédiens, on est des numéros et on attend la sentence comme un condamné à mort."

Sarah est blasée et fatiguée de dépenser son énergie à tout cela et comme elle n’a plus confiance en l’avenir politique, culturel et professionnel. Les sous qu’elle a touchés, elle les divise en plus de mois possibles. Tout son argent va à son loyer et à sa nourriture.

En attendant des jours meilleurs, Sarah développe dans sa tête de nouveaux projets.