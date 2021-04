Les chaussures en cuir végan: réelle alternative au cuir animal ou greenwashing ?

Les chaussures en cuir animal n'ont plus toujours la cote. Et, pour les remplacer, il existe désormais sur le marché des chaussures en cuir vegan autrement dit des chaussures synthétiques. En mode vegan toujours, on trouve aussi des chaussures en cuir végétal fabriqué à partir de raisins ou d'ananas par exemple. Mais ces différents types de chaussures n'ont ni la même qualité ni le même prix.

Chaussures: les alternatives au cuir animal - On n'est pas des pigeons (63/183) - 14/04/2021 Les chaussures en cuir animal n'ont plus toujours la cote. Et, pour les remplacer, il existe désormais sur le marché des chaussures en cuir vegan autrement dit des chaussures synthétiques. En mode vegan toujours, on trouve aussi des chaussures en cuir végétal fabriqué à partir de raisins ou d'ananas par exemple. Mais ces différents types de chaussures n'ont ni la même qualité ni le même prix.

Nous avons été très étonnés qu'une paire de chaussures en plastique coûtait le même prix qu’un modèle en cuir : 189 euros. Une vendeuse nous a expliqué : " Vous partez sur la même conception. C’est la même technologie. C’est surtout la même semelle qui est caractéristique chez nous. Et du coup, on a une seule usine spécifiquement pour les modèles végan pour ne pas qu’il y ait de matière animale, etc… C’est normal qu’elles soient au même prix ! Ce sont tous ces détails-là…" Et pourtant, au final, les deux modèles se retrouvent côte à côte dans la boutique.

Ces modèles en cuir végétal sont aussi solides que ceux en cuir, on ne transpire pas plus, et ils s’adaptent bien aux pieds.

Pourquoi ? Florine Jalabert, Responsable Expérience Client & RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) chaussures Minuit Sur Terre nous explique : "La fabrication du polyuréthane reste certes un processus chimique." et précise : "Nous utilisons du polyuréthane classique à base de pétrole, du polyuréthane classique recyclé fait de pétrole, mais des matériaux recyclés, donc aucune extraction de matière première, du polyuréthane à base d’eau, ce polyuréthane à base de pétrole, traité avec de l’eau et non des produits chimiques néfastes pour l’environnement et la santé humaine et du polyuréthane bio-based, soit du polyuréthane qui est fabriqué à partir de végétaux uniquement, des céréales et de la cellulose, qui sont des biopolymères et non de pétrole."

Il n’existe pas de matière 100% végétale. Le polyuréthane reste la meilleure alternative dans la famille des fibres synthétiques.

"Nous les utilisons sur nos chaussures dès que possible. Pour le moment, nous utilisons cette matière car c’est la meilleure alternative au cuir que nous ayons trouvée".