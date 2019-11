Les challenges dangereux des réseaux sociaux

Pensez-vous qu’il soit possible de changer la couleur de ses yeux ? Pour beaucoup la réponse paraît évidente, mais pourtant beaucoup sont tombés dans le panneau suite à une vidéo parue sur Tik Tok.

Le challenge, c’est de remplir une poche en plastique et d’ensuite l’appliquer sur son œil. Cette poche contient de la gelée, du désinfectant pour les mains, de la mousse à raser et de l’eau de javel.

Les challenges dont il est question sur le net, ce sont des défis qui se font entre "amis" et qui se partagent sur le web. C’est tout à fait viral et cela touche tous les jeunes reliés aux réseaux sociaux à l’échelle l’internationale. Cette vidéo dont on parle sur Tik Tok est devenue virale et a été reproduite par énormément de jeunes, mais dans les commentaires sous la vidéo on pouvait lire des réactions de ceux qui ont essayé.

Des challenges mortels

Depuis, celui qui avait posté la première vidéo a avoué que ce n’était pas vrai et que les résultats étaient dus à un montage. Cela n’empêche que le temps qu’il fasse ses aveux, il avait déjà été imité bien que cette pratique soit très dangereuse. En effet, elle peut engendrer des cicatrices cornéennes et nuire à votre vision. La cornée est l’une des parties du corps les plus sensibles. Heureusement, avec ce challenge il n’y a pas eu d’accident. Mais d’autres challenges qui ont circulé sur la toile ont tué des gens.

Par exemple, le Momo Challenge. C’est un défi venant du Japon, c’est une sorte de cyber-harcèlement psychologique qui se fait par téléphone cellulaire, plus concrètement par messages WhatsApp. Si vous contactez Momo, il va vous mettre au défi de réaliser certaines "tâches" qui peuvent vous mettre en danger sous des menaces de mort ou de s’en prendre à vos proches si vous refusez. On rapporte la mort d’une fillette de 12 ans en Argentine, elle se serait filmée avant de se suicider par pendaison. En France, c’est un jeune garçon de 14 ans originaire de Bretagne qui se suicidera de la même manière.

"Purifier la société" en la "débarrassant de ses déchets biologiques"

Le Blue Whale Challenge fonctionne un peu de la même manière que le Momo Challenge. C’est un défi particulièrement morbide et dangereux qui pousse les jeunes au suicide au bout de cinquante défis.

Au final les personnes derrière le challenge de la baleine ont été arrêtées : Philippe Boudeikine, âgé de 22 ans et son complice Nikita Nearonov âgé du même âge. Philippe Boudeikine a affirmé au policier qu’il voulait "purifier la société" en la "débarrassant de ses déchets biologiques".

Concernant le "Momo Challenge", on ne sait pas encore qui se cache derrière ce jeu macabre et tire les ficelles...