Les cartouches d'encre : ce qui fait plonger le budget lors de l'achat d'une imprimante

Si certaines imprimantes peuvent être considérées comme "low cost" avec un prix d'achat attractif, il ne faut pas perdre de vue le prix des cartouches d'encre qui s'ajoute à la facture. Elles sont chères et les constructeurs font tout pour nous en vendre toujours plus...

L'encre fait réellement plonger le budget

Dans la grande surface dans laquelle nous nous sommes rendus, on trouve des dizaines de modèles d’imprimantes différents. Il y en a pour tous les prix et certaines offres sont très attractives. 44,99 euros pour la moins chère. Mais on se rend très vite compte que la facture ne s’arrête pas là. En effet, cette imprimante la moins coûteuse est vendue avec des cartouches d'amorçage, c'est-à-dire des cartouches de base qui ne contiennent pas beaucoup d'encre. C'est donc mieux d'acheter des cartouches en plus car sinon, on doit retourner au magasin pour tout de même acheter des cartouches...

La couleur est directement annoncée, c'est l'encre qui fait plonger le budget. De fait, on peut parfois payer une trentaine, voire une quarantaine d'euros pour toutes les cartouches. 40 euros, c'est presque le prix de notre imprimante et c'est volontaire. C'est ce qu'on nous explique chez Ecotop, entreprise spécialisée dans le recyclage de cartouches. Le but des constructeurs : vendre des consommables, c'est à dire des cartouches, en vendant l'imprimante au prix coûtant. " C'est un prix d'appel. Donc quand on voit le prix des cartouches, capacités normales ou capacités XL, vous achetez deux jeux de cartouches, vous allez payer l'imprimante. Le but des fabricants, c'est de positionner des imprimantes sur le marché et pour vendre des consommables derrière " explique Jean-Luc Thirifays, technicien.

Des stratégies en tous genres de la part des industriels

Les industriels n'hésitent pas à user de stratégies en tous genres, limitant le développement du marché de cartouches moins chères ou encore de cartouches recyclées. " Ils multiplient les modèles, il y a l'obsolescence programmée, ils déposent des brevets au niveau des composants des cartouches justement pour contrer l'industrie du recyclage, une stratégie est donc mise en place. Rien ne justifie le prix d'une cartouche. Sur cette cartouche, il y a une capacité de 8 millilitres et elle est vendue aux alentours de 14 euros. Si on fait une règle de trois, on voit que le prix de l'encre est très élevé. Or le prix de la fabrication de l'encre n'est pas élevé pour les fabricants d'origine " explique à Nouveau Jean-Luc Thirifays.

La mine d'or des fabriquants c'est donc les cartouches. Acheter une imprimante low cost n'est pas spécialement synonyme d'économie, il faut aussi prendre en compte le prix de l'encre avant de se lancer dans un achat.