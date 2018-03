Les capteurs 3,4,5 G dans vos smartphones sont wallons

Ils sont en tous cas nés en Wallonie, dans la "clean room" de l'UCL! Les chercheurs du laboratoire de l'institut d'électronique et de télécommunications et de mathématique ont en effet, il y a une dizaine d'années, mis au point des micro capteurs permettant la captation de data pour la téléphonie mobile. Ils en ont le brevet et travaillent à l'augmentation de la capacité de ces capteurs pour la 6 G et au-delà!

Un labo blanc basé à LLN

Dans ce laboratoire basé à LLN, dans une atmosphère exempte de poussière, on fabrique des microprocesseurs, des cartes graphiques, des capteurs ou biocapteurs à destination de la recherche. Une technologie fine qui se retrouve dans tous nos petits objets électroniques. Un thermomètre médical, un capteur solaire, un test de grossesse, les appareils qui testent le taux de glycémie pour les diabétiques … etc.

Des brevets wallons

Avec un premier brevet obtenu pour la téléphonie mobile, d’autres s’annoncent à l’UCL. Bien sûr les chercheurs continuent à travailler sur les réseaux 5 et 6 G mais le solaire est aussi l’une de leur préoccupation majeure en 2018. En d’autres termes, il s’agit de diminuer la taille des capteurs et dans le même temps d’en augmenter la rentabilité. Et tout ce que l’on met au point ici intéresse au plus haut point les grosses boîtes de haute technologie et télécommunications comme Solarsun, Microsoft, Apple, Samsung ...

La recherche biologique est aussi très prometteuse

Ainsi, les biocapteurs pourraient être caractérisés pour la détection de pollution environnementale et sanitaire mais aussi pour la détection purement médicale! Un biologiste nous a confié être en train de travailler sur le développement des capteurs capables de détecter des bactéries rien qu’avec la salive ou une goutte de sang. Et d’ajouter, si l’Afsca (l’Agence Fédérale pour la Sécurité Alimentaire) avait déjà ce type de testeur, elle serait en mesure de détecter beaucoup plus rapidement et à moindre frais les problèmes alimentaires!