Les camps scouts d'été ont le feu vert. Sait-on déjà quelles règles seront imposées ?

Les camps scouts cet été - On n'est pas des pigeons (70/183) - 27/04/2021 Les camps scouts sont autorisés pour cet été mais avec, comme l'an dernier, des conditions. Et, à l'heure actuelle, on se pose encore beaucoup de questions à propos de ces dernières: activités permises, port du masque, bulle, protocole en cas de suspicion Covid...tout cela doit encore être précisé pour les mouvements de jeunesse.