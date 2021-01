Les cabines d'essayage sont-elles toujours bien désinfectées ? (vidéo)

Après les fermetures successives dues aux confinements, les magasins de vêtements ont mis en place des mesures sanitaires strictes comme la désinfection des cabines d’essayage par exemple. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Munis d’une caméra cachée, nous nous sommes rendus dans plusieurs enseignes de magasins de vêtements pour une petite tournée d’inspection des cabines d’essayage.

Premier constat, certains commerces ont tout simplement décidé de maintenir leurs cabines fermées pour ne pas avoir à les désinfecter.

Pour les autres, on a trouvé un peu de tout dans le petit monde des cabines d’essayage. Parfois la gestion de l’utilisation des cabines est très stricte et elles sont désinfectées après chaque passage. Mais on a aussi trouvé des endroits où des vêtements étaient laissés à l’abandon, témoins d’un certain laisser-aller et d’une politique de désinfection pas toujours systématique.