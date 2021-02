Les records de froid que nous vivons en ce moment nous poussent toujours plus en quête de chaleur. Des températures élevées et du soleil, les agences de voyages en vendent, mais les frontières sont toujours fermées pour le non-essentiel.

Les records de froid que nous vivons en ce moment nous poussent toujours plus en quête de chaleur. Des températures élevées et du soleil, les agences de voyages en vendent, mais les frontières sont toujours fermées pour le non-essentiel. Serait-il malgré tout le bon moment de se pencher sur ses vacances d’été ? Des professionnels du voyage nous livrent leurs bons conseils.

Les bons plans pour réserver ses vacances au soleil - On n'est pas des pigeons (25/183) -... Les records de froid que nous vivons en ce moment nous poussent toujours plus en quête de chaleur. Des températures élevées et du soleil, les agences de voyages en vendent, mais les frontières sont toujours fermées pour le non-essentiel. Serait-il malgré tout le bon moment de se pencher sur ses vacances d'été ? Des professionnels du voyage nous livrent leurs bons conseils.

Aux portes des agences de voyages, par téléphone et par mail surtout, la clientèle s’impatiente, comme en témoigne Nancy Pillens, la responsable du réseau d’agences Voyages Copine, pour le Brabant wallon : "Les gens en ont marre. Ils veulent partir, donc, ils nous demandent des offres de prix. Il y a des offres qui sont envoyées, etc. Ils attendent juste le feu vert comme quoi on peut partir."

Il y aura toute une série de promotions !

Certains clients s’impatientent, mais il va falloir à la réouverture des frontières en reconvaincre d’autres. Des promotions alléchantes pourraient-elles alors surgir pour relancer la machine ? "Je pense qu’il y aura une série de promotions effectivement comme vous dites, pour relancer la machine. Maintenant, est-ce qu’il y aura 50% ? Là, je ne pense pas. Parce que ces tour-opérateurs, ces hôtels sur place, qui sont en capacité moindre, ils ont des frais aussi fixes et qu’ils devront couvrir. Donc, oui, il y aura des promotions pour attirer, mais ce ne seront pas non plus des affaires à -50, -60%." témoigne Nancy Pillens.

Pour Eric Georges, le directeur général pour le Benelux du Club Med, des promotions sont déjà en cours : "Les meilleurs prix, seront toujours ceux qui réservent les premiers, donc, nous ne sommes pas dans le last minutes, nous sommes plutôt dans le happy first."