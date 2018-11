Les bonbons c'est très bon et de saison, mais il faut les consommer avec modération

L’histoire débute dans une école, à l'école communale d'Heuvy. Dans la cours de récréation, j’ai préparé une surprise : une table remplie de bonbons.

Lors de la récréation, les enfants se sont rués sur l'or, et après dégustation, ils ont fait leur choix. Ils préfèrent les bonbons cerises, au Coca, Napoléon, et des bonbons acidulés.

Avec mes quatre paquets gagnants, je me suis alors rendu à Blegny, chez Vinciane Goessens, diététicienne. Vinciane a attiré notre attention sur l'ingrédient de base du bonbon : le sucre!

Le bonbon, c’est 94 % de sucre

Dans l’alimentation d’un enfant, il y a déjà beaucoup de produits qui contiennent du sucre ajouté, et donc avec les bonbons, on dépasse très vite les doses recommandées. Ne pas dépasser 10% de sucre ajouté dans notre apport énergétique journalier, c'est la recommandation de l 'OMS.

"Les excès de sucre se transforment en graisse, risque d’obésité et de diabète" précise Vinciane Goessens diététicienne. Les bonbons c’est du sucre, mais aussi des colorants.

Là aussi Vinciane Goessens attire notre attention sur la présence de dioxyde de titane, carmin, curcumine, et bleu brillant FCFbleu, des produits potentiellement néfastes pour la santé. Bien évidemment les doses sont respectées, mais il y a toujours le risque d’effet cocktail dans notre alimentation.

Exemples : E102, effet avéré d'hyperactivité chez l'enfant, allergisant intense et cancérigène possible. E171 peut être cancérigène pour l'homme. E133 suspecté de causer de l'hyperactivité chez l'enfant. (Source: additifs-alimentaire)

L'avis du dentiste

Avec mes bonbons, je me suis rendu aussi chez un dentiste généraliste qui m’a très clairement dit : "qu’il n’y a pas de bons bonbons!". Il faut gérer la manière avec laquelle on consomme ces produits. Au cœur du problème : le sucre. Le sucre nourrit les bactéries, les bactéries nourries produisent de l’acide, l’acide détruit les dents.

Les bonbons, il ne faut pas les consommer durant un long laps de temps, pour notre expert des dents "il ne faut pas confondre quantité et fréquence, quelqu’un qui va manger une grande quantité en très peu de temps n’aura pas de problème, si cette personne a une bonne hygiène dentaire. Mais quelqu’un qui va manger dix bonbons et qui étale sa consommation sur la journée, baigne alors dans l’acidité permanente, et ça c’est un problème. Durant huit à dix heures, il va avoir de l’acidité dans la bouche, catastrophique pour les dents!" conclut l'expert dentiste.

Pour notre diététicienne et notre dentiste, il faut viser une consommation modérée, se faire plaisir de temps en temps, et certainement pas consommer quotidiennement de bonbons.