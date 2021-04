Les boissons vont-elles être plus chères dans l’HoReCA à la reprise ?

Boissons: prix augmentés dans L'HoReCa? - On n'est pas des pigeons (71/183) - 28/04/2021 Les terrasses de l'HoReCa vont rouvrir le huit mai et une rumeur prévoit l'augmentation du prix des boissons. Vrai ou faux ? Faux à priori selon les cafetiers et brasseurs consultés. Malgré les pertes financières liées à la crise sanitaire, personne ne veut faire payer le prix aux consommateurs. Le secteur de l'HoReCa a , de plus, reçu des aides comme une baisse de la TVA, à 6%, destinée à augmenter la marge de ses opérateurs.