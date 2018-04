Les biberons Mimijumi, vraiment efficaces?

La promesse est alléchante… " Conçu pour nourrir le bébé de la manière la plus similaire au sein maternel ", le biberon Mimijumi est tellement parfait qu’il change la vie de ceux qui l’utilisent. Oui mais? L’annonce marketing résiste-t-elle vraiment à la réalité? Pour le savoir, nous avons confronté les avis de deux experts en la matière.

Le premier vient de Catherine Massart, consultante en lactation IBCLC et formatrice en périnatalité. " En le touchant, on remarque vite qu’il est dur, fort long et que la texture accroche. Ce qui n’est pas le cas d’une peau qui est douce et bien lisse ". Une constatation qui contredit la publicité de Mimijumi (celle-ci dit qu’elle imite non seulement l’apparence du sein maternel mais aussi la manière dont il se comporte pour exprimer). " Je ne vois pas comment c’est techniquement possible ici, conclue notre consultante. Le bébé a besoin d’aller assez loin pour aspirer. Mais avec la tétine, il sait pincer mais pas téter. C’est donc de nouveau un apprentissage d’une technique de succion différente. Certains nourrissons sont des champions olympiques et vont pouvoir passer de l’un à l’autre mais c’est loin d’être la moyenne ".

Pour le vérifier, nous avons demandé à la maman d’Auguste de tester le biberon. Très vite, le bébé de quatre mois a des difficultés à comprendre le mécanisme de l’objet. Il joue avec la tétine sans véritablement la prendre et ce n’est pas parce qu’il est rassasié. Au sein, Auguste boit. " Je pense qu’avec un peu de temps, il pourrait y arriverprécise la maman. Le biberon Mimijumi a l’air plus pratique qu’un autre… C’est vrai qu’il ressemble à un sein mais pour le moment, Auguste n’est pas très réceptif ".

La ressemblance au sein comme argument marketing

Selon la marque, le biberon est pourtant parfait, du fait qu’il a été conçu par des designers, des mamans et des physiciens. Fabriqué en deux modèles (les grandes et les petites faims), il existe aussi en deux couleurs (peau claire et foncée) avec deux tailles de tétine (débit lent et moyen). Mais Mimijumi n’est pas la seule à viser la plus grande ressemblance possible avec le sein. La célèbre marque Philips Avent propose une gamme de biberons “Natural” qui promettent une “tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé”. Ils ajoutent que la texture plus souple imite également mieux le sein. Autre marque, même combat: le biberon Calma de Medela, qui se présente comme “la meilleure solution d'alimentation pour votre enfant après le sein”. Ils sont très fiers de leur tétine qui permettrait de "téter, d'avaler et de respirer, comme les bébés l'ont appris au sein".

Combien ça coûte?

Le plus cher est de loin le biberon Mimijumi: 24,90 euros (240 ml) ou 21,90 euros (120 ml). Pour les autres, les prix sont variés. Le biberon Natural de Philips Avent coûte 10,99 euros (260 ml). Le biberon Calma de Medela coûte 16,95 euros (150 ml). Enfin, le biberon Natural Sense de Nuk coûte 10,50 euros, mais est lui aussi en promo à 8,90 euros. (260 ml) actuellement.